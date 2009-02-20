Тимошенко пропонує мерам дати кандидатуру на посаду віце-прем’єра

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує мерам міст висунути кандидатуру на посаду віце-прем`єр-міністра з регіональної політики і обіцяє внести її на затвердження Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на зборах Асоціації міст України і громад.

Глава уряду підкреслила, що Асоціація має запропонувати самого гідного кандидата, що має досвід роботи на посаді мера, і вона обов`язково внесе на розгляд парламенту його кандидатуру для затвердження.

“Я запропонувала сьогодні президії від усієї Асоціації мерів міст висунути одного, самого гідного, людину, яка має досвід роботи на посаді мера, не заполітизовану, що дуже важливе, а дійсно професійну, яка може працювати. Дайте цю кандидатуру, я внесу (її) на спеціального віце-прем`єра з регіональної політики, житлово-комунального господарства і всіх реформ, які повинні проводитися в місцевому самоврядуванні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом із тим прем`єр-міністр, звертаючись до членів Асоціації, підкреслила, що цю кандидатуру повинна підтримати абсолютна більшість народних депутатів, у тому числі й опозиція.

Ю.ТИМОШЕНКО погодилася з необхідністю налагодження тіснішої співпраці між урядом і місцевою владою.

“Перш за все, нам необхідно створити потужні механізми комунікації і співпраці», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що сьогодні в ході зустрічі з представниками Асоціації запропонувала виконавчому директору Асоціації на постійній основі брати участь у засіданнях уряду.

“Ми вже з середи його запрошуємо... Він одержуватиме, як і всі міністри, наперед матеріали кожного засідання уряду. Він радитиметься з вашою президією і представлятиме на засіданні уряду всі необхідні зміни і доповнення, представлятиме своє бачення за проектами законів і за проектами постанов, а я як прем`єр-міністр жодну пропозицію не ігноруватиму”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем’єра, якщо Асоціація ініціюватиме ухвалення законопроектів, то вона особисто після розгляду документів на засіданнях Кабміну вноситиме ці документи у Верховну Раду.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що має намір раз на два тижні проводити регулярні зустрічі з представниками Асоціації міст України і громад для обговорення актуальних питань, що є у місцевої влади.