Єхануров: для України афганська тематика є дуже болючою

Міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ наголошує, що ніяких планів про направлення українського військового контингенту до Афганістану не існує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після завершення засідання комісії Україна-НАТО сьогодні у Кракові.

Міністр, зокрема, прокоментував заяви про наміри України розширити свою присутність в Афганістані у рамках операцій НАТО.

«По-перше, хочу зробити декілька застережень. Для України афганська тематика є дуже болючою, особливо зараз, у ці дні, коли відзначалася 20-та річниця виведення радянських військ з Афганістану», - сказав він, і додав, що про направлення Україною до Афганістану військового контингенту не йдеться.

Ю.ЄХАНУРОВ пояснив, що йдеться про розширення української військової присутності в Афганістані за рахунок направлення туди додаткової кількості військового персоналу зі складу офіцерів Збройних Сил України.

У зв’язку з цим Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що зараз в Афганістані у складі литовського контингенту проходять службу 10 українських військовослужбовців – військові лікарі і штабні офіцери.

«Литовці звернулися до нас з проханням додатково направити фахівців деяких спеціальностей, яких у них не має», - сказав він.

Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що зараз у Міноборони це питання вивчається, і, швидше за все, найближчим часом литовським партнерам буде надана позитивна відповідь.

Як відомо, кількісний склад українського військового персоналу регулюється указом Президента України і не потребує додаткового схвалення Верховною Радою.