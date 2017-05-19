"Russia goodbye по-сербськи": українська делегація зірвала ще один план щодо повернення росіян у ПАРЄ

14:26, 19 травня 2017
Політика
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Росіян запросила сербський товариш - доповідач з NGO для обміну думками.

Росіян намагаються повернути в ПАРЄ / facebook.com/petroporoshenko

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи зірвала черговий план щодо повернення росіян в Асамблею. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив віце-президент ПАРЄ від України Георгій Логвінський, який перебуває на засіданні юридичного комітету ПАРЄ у Белграді.

"Russia goodbye! по-сербськи. Зірвався черговий план Росії щодо зняття санкцій через діалог і маніпуляцію. Сьогоднішні слухання ЮрКому ПАРЄ з участю депутатів Росії скасовані", - йдеться у його повідомленні.

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Логвінський розповів, що росіян запросила сербський товариш - доповідач з NGO для обміну думками. Це, зазначив він, - частина загального плану повернення росіян у ПАРЄ.

"Проте наша делегація поставила умову, яку підтримав комітет голосуванням. Ми "за", тільки за умови, що запрошені особи не голосували за анексію Криму, не перебувають під санкціями ЄС і не порушували права людини", - наголосив віце-президент ПАРЄ від України.

За його словами, запрошення саме з такими умовами повинна була відправити доповідач російським колегам.

Логвінський заявив, що це дійсно важке питання - знайти "правильну" людину з такими критеріями в Думі, тому гості не приїхали і засідання, чи "правильно "російська маніпуляція" зірвалася".

У свою чергу, колега із Сербії образилася і повідомила, що навіть у суді підсудному дають останнє слово і вона не буде доповідачем, поки не почує дві сторони.

"Гібридна війна триває і в загальному підсумку чергова перемога нашої делегації!" - підсумував Логвинський.

Раніше керівник української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв заявляв, що під час обговорення резолюції щодо України вдалося "відбити атаки" "друзів", які хотіли внести неприйнятні для країни поправки.

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Теги: #повернення росіян у ПАРЄ