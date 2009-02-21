Прокуратура попереджає, щоб не чіпали вчителів

Прокуратурою міста Києва проведено перевірку за фактами повідомлень у засобах масової інформації про скорочення класів та педагогічних працівників у загальноосвітніх закладах столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури столиці, перевіркою встановлено, що Київрадою рішення про скорочення вчителів та класів у столичних школах не приймалося.

Відповідно до вимог ст.14 Закону України «Про загальну середню освіту» та п. 18 Положення про загальноосвітній навчальний заклад наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати 30 учнів.

З метою запобігання прийняття незаконних рішень прокуратурою міста Києва направлено лист до Головного управління освіти і науки КМДА щодо недопущення порушень вимог чинного законодавства у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів столиці.