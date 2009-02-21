Литвин: вимоги МВФ виконати важко, краще взяти кредит у Росії

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що політикам і суспільству треба спокійно та прагматично ставитися до можливості отримання кредиту в Росії.

Про це він сказав учора під час програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна».

За словами голови ВР, Україні дуже важко виконати вимоги, висунуті Міжнародним валютним фондом для відновлення переговорів про надання другого траншу кредиту.

В.ЛИТВИН зауважив, що для цього потрібно прийняти рішення про підвищення акцизних зборів на загальну суму 9 млрд. грн., підвищення тарифів на загальну суму 5 млрд. грн. та внести зміни до закону про пенсійне забезпечення на загальну суму 6 млрд. грн.

«Потрібно додатково мати 20 млрд. грн., і після того є можливість відновити переговори з МВФ», - сказав він.

За словами голови ВР, у разі невідновлення переговори з МФВ стає очевидно, що Світовий банк також не вестиме з Україною жодних переговорів.

«Тому ми сьогодні повинні, окрім всього іншого, шукати внутрішні резерви, а, по-друге, спокійно і прагматично ставитися до можливості отримання кредиту від Російської Федерації», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він додав, що «не потрібно боятися, що якісь українські політики дадуть якісь гарантії».