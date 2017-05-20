Геращенко назвала ключові теми переговорів Порошенка і Меркель

Ключовими темами переговорів президента України Петра Порошенка та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель в розширеному форматі за участю делегацій країн були безпекова та гуманітарна ситуація на Донбасі.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Старовинний палац Месеберг, заміська резиденція канцлера Німеччини, в годині їзди від Берліна…Примітно, що пані Меркель запросила президента не в свій офіційний офіс, а в заміську резиденцію, дипломатичною мовою - це свідчення особливих, дружніх взаємин і між країнами, і між лідерами", - заявила вона.

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Геращенко зазначила, що особиста розмова Меркель і Порошенка тривала близько години.

"Чудовий краєвид сприяв відвертому обміну думками. Вони пройшлися парком, потім спілкувалися на свіжому повітрі, поблизу озера", - розповіла перший віце-спікер.

"Під час зустрічі у розширеному колі ключовими темами були безпекова і гуманітарна ситуація на Донбасі", - наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, переговори президента України Петра Порошенка та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель у резиденції федерального уряду Німеччини – замку Месеберг (м. Гранзее, земля Бранденбург) тривали понад 2,5 години

Нагадаємо, Порошенко сьогодні, 20 травня перебуває з одноденним робочим візитом у Німеччині.