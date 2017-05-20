Німеччина готова активізувати роботу "норманського формату" - Цеголко

Німеччина готова активізувати роботу "норманського формату" і виступає за посилення підтримки країнами "Великої сімки" українських реформ.

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко на своїй сторінці у Facebook за результатами переговорів лідерів України та Німеччини.

"Це вже одинадцятий візит президента до Німеччини за останні три роки. Вперше зустріч з канцлером відбулася в її заміській урядовій резиденції - замку Месеберг", - зазначив він.

Читайте такожМеркель розповість Порошенку про свої зустрічі з Путіним і Макроном

За словами речника, плідні переговори пройшли в дуже дружній атмосфері.

"Німеччина готова активізувати роботу "нормандського формату" і виступає за більш активне залучення країн G7 на підтримку українських реформ", - підкреслив Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, у резиденції федерального уряду Німеччини – замку Месеберг (м. Гранзее, земля Бранденбург) завершились переговори президента України Петра Порошенка та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель, які тривали понад 2,5 години.

Нагадаємо, Порошенко сьогодні, 20 травня перебуває з одноденним робочим візитом у Німеччині.