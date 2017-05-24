За часів Януковича була організована схема ухилення від сплати податків - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що слідство здобуло неспростовні докази існування за часів екс-президента України Віктора Януковича схеми ухиляння від сплати податків. Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков повідомив під час засідання уряду.

За його словами, встановлено, що колишні перші керівники більшості обласних податкових адміністрацій України часів Януковича виконували волю та вказівки його та екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, і таким чином забезпечували незаконну діяльність так званих "податкових майданчиків".

"З червня минулого року до ГПУ і Головної військової прокуратури було передано провадження відносно злочинної організації Януковича з числа вищого керівництва Міністерства доходів і зборів. Був такий пан Олександр Клименко", - нагадав Аваков.

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Він зазначив, що для цього організатори цієї схеми забезпечили незаконну діяльність так званих "податкових майданчиків" або "програмних підприємств", які протягом 2011-2014 років стали інструментом незаконного та контрольованого ухиляння від сплати податків.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на спільному з міністром внутрішніх справ Аваковим брифінгу в Києві заявив про проведення силовиками масштабної антикорупційної спецоперації. Зокрема, понад 1 тис. 700 поліцейських і близько 500 військових прокурорів проводять 454 обшуки у 15 областях України, відбувається одномоментне затримання осіб для доставки в суд для обрання їм запобіжного заходу.

При цьому прокурор пояснив, що спецоперація стосується корупційних злочинів оточення Януковича. За його словами, відбувається операція відносно перших керівників та їхніх заступників 15 обласних управлінь тодішнього Міністерства доходів і зборів, так званих державних податкових адміністрацій, які мали безпосередню причетність до організації та функціонування податкових майданчиків, «внаслідок чого злочинна організація Януковича і Клименка змогла збагатитися за рахунок платників податків на доведену слідством суму у 97 млрд грн».