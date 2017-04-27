Насіров не показав журналістам електронний браслет: він в інтимній зоні

Відсторонений голова ДФС Роман Насіров запевняє, що носить електронний браслет, однак відмовився показувати його журналістам. Про це він заявив в ході судового засідання у четвер, передає "Українська правда".

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На запитання журналістів, чи електронний браслет зараз перебуває на ньому, він сказав: "Думаєте, немає? Якби не було, вже б приїхала поліція", - сказав він.

Водночас, коли журналісти почали просити Насірова показати електронний браслет, відсторонений голова ДФС відмовився це робити. "Вбийте в інтернеті, він складається з двох частин. Перепрошую, не буду показувати, він в інтимній зоні", - сказав Насіров.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що заставу в розмірі 100 млн грн за Насірова внесли його дружина та тесть, пізно ввечері 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.

САП вважає, що підстави для обрання Насірову запобіжного заходу залишилися без змін, тому просить суд продовжити чинний запобіжний захід строком на 60 діб.