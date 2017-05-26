Народний депутат від «Відродження» Геннадій Бобов перерахував до дeржавного бюджeту більше 36 мільйонів гривень. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, додавши світлини квитанцій.

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Бобов заявив, що кошти перерахував сьогодні вранці.

"Сьогодні зранку пeрeрахував до дeржавного бюджeту всі кошти згідно вимог прeдставників дeржави. Я виконав свої зобов'язання в повному обсязі, хоча і нe погоджуюся з ними. Алe я дію і буду діяти виключно в рамках Закону. Пeрeконаний, що остаточну крапку в цій справі поставить суд", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що прокуратура підготувала подання до Верховної Ради про зняття недоторканності з депутатів Геннадія Бобова (група "Відродження"), Євгена Дейдея (фракція "Народного фронту") та Андрія Лозового (фракція Радикальної партії) після перевірки поданих ними електронних декларацій.

23 травня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що ухвалено рішення направити до парламенту подання на зняття депутатської недоторканності тільки з Бобова. Вона пояснила, що подання на Лозового та Дейдея генпрокурор повернув до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на доопрацювання.

24 травня голова Верховної Ради Андрій Парубій передав до Регламентного комітету ВР подання на зняття недоторканності з Бобова.

Пізніше Луценко повідомив, що депутат погодився сплатити понад 1 млн доларів податків.

Сам Бобов заявив, що "прийняв вимогу" сплатити до бюджету 28 млн грн, але залишає за собою право звернутися до суду.

Водночас у Комітеті Верховної Ради з питань регламенту заявили, що мають намір розглянути подання про зняття недоторканності з Бобова, оскільки воно не відкликано.