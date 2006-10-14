Катеринчук вважає, що все керівництво НСНУ має піти у відставку

Народний депутат, голова виконкому партії “Народний Союз Наша Україна” Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що все керівництво НСНУ має подати у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у прямому ефірі Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина».

М.КАТЕРИНЧУК нагадав, що лише він із народним депутатом Русланом КНЯЗЕВИЧЕМ з усієї фракції “Наша Україна” голосували проти створення парламентської коаліції з Партією регіонів. «Тоді нам говорили, що ми зрадили Президента, і запропонували нам здати мандати, - нагадав М.КАТЕРИНЧУК. – Далі почалися розмови про те, що треба КАТЕРИНЧУКА прибрати з (посади) голови виконкому партії. Потім почались розмови про створення нових партій і мою причетність до цього».

За словами депутата, рішення про перехід НСНУ в опозицію і зміну керівництва партії має приймати з’їзд, який відбудеться 21 жовтня.

М.КАТЕРИНЧУК висловив сподівання, що з’їзд НСНУ “затвердить позицію, що ми залишаємось в опозиції і що має змінитись усе керівництво партії, у тому числі я маю піти у відставку. Мають прийти нові люди, які більш вдало будуть вести політику партії і бути корисними і для Президента і для суспільства».

На його думку в існуючому форматі “на жаль, ми не будемо зрозумілими для людей. Ми будемо й надалі втрачати довіру людей, яка нині дійшла до критичної межі”.

М.КАТЕРИНЧУК нагадав, що НСНУ не приймала жодного рішення про створення коаліції з Партією регіонів і комуністами, тому з’їзд має прийняти відставку керівництва або підтвердити його мандат. «Нам усім треба працювати на консолідацію демократичних сил, - вважає депутат. – Але без щирої, відвертої розмови всередині партії про наші помилки і наші здобутки, про те, де ми зараз знаходимось, думаю, ми не будемо корисними для нашого суспільства. Думаю, ми будемо абсолютно неадекватні».

За словами М.КАТЕРИНЧУКА, «політика Партії регіонів консолідує нас дуже швидко». «Як кажуть, демократи об’єднуються за п’ять хвилин до розстрілу, - наголосив він. – Думаю, що цей розстріл вже відбувся. Треба підніматися з колін, закочувати рукави і далі виборювати нашу Україну. Іншого сценарію не бачу. Адже нас об’єднує українська ідеологія, ідеологія європейська. Тут питання тільки в лідерах. В нас є прекрасний лідер – це Президент».