Двом екс-податківцям, що переховуються, заочно оголосили про підозру - Матіос

Військова прокуратура заочно оголосила про підозру колишнім начальникам Державної податкової служби - Києва Олегу Низенку і управління в Одеській області Олександру Чернобаю по справі про нанесення збитків державі на 96 млрд гривенм.

Про це в ефірі телеканалу ICTV сказав заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає LB.ua.

Він повідомив, що операція по затриманню 24 травня 23 екс-керівників податкових органів проходила одночасно в 15 регіонах країни, так напередодні стався витік інформації.

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"У ніч з 22 на 23 травня о 5:20 3 людини (підозрюваних) залишили територію України", - зазначив Матіос.

Він повідомив, що в понеділок, 29 травня, прокуратура заочно повідомила про підозру ще 2 екс-керівникам Податкової.

"Сьогодні в офіційному порядку оголошені та направлені у відповідності з Кримінальним процесуальним кодексом підозри 2 дуже знаковим для економіки людям - це начальник податкової адміністрації в Одеській області Чорнобай... і всім відомий ще з часів "Помаранчевої революції" пан Низенко - начальник податкової адміністрації Києва та Київської області", - сказав Матіос.

За словами Матіоса, Низенко перебуває в Іспанії, а Чорнобай - ховається на території України.

Також головний військовий прокурор повідомив, що екс-заступник начальника Податкової Києва Тетяна Детюк, яка отримала умовний термін восени 2016 року, досі перебуває під охороною спецслужб.