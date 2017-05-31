В'ятрович прокоментував спробу Путіна "віджати" Анну Ярославну
В'ятрович прокоментував намагання російського президента "віджати" Анну Ярославну.
Глава Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович пояснив, чому російський президент Володимир Путін намагався привласнити історії РФ Анну Ярославну.
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За його словами, історія - це важливий сукупний досвід спільноти, який допомагає уникати помилок у майбутньому.
"Це суспільний та політичний капітал цієї спільноти. Капітал, який заробляють, розвивають, інвестують, або... крадуть. Саме останнім займається Путін, продовжуючи звичну для російських імперців традицію привласнення чужого минулого", - наголосив В'ятрович.
Як повідомляв УНІАН, лідер РФ Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном назвав королеву Анну Ярославну "руською".
Згодом Порошенко заявив, що Путін намагався на очах всієї Європи викрасти до російської історії Анну Ярославну.