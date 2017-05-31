В'ятрович прокоментував спробу Путіна "віджати" Анну Ярославну

Глава Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович пояснив, чому російський президент Володимир Путін намагався привласнити історії РФ Анну Ярославну.

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За його словами, історія - це важливий сукупний досвід спільноти, який допомагає уникати помилок у майбутньому.

"Це суспільний та політичний капітал цієї спільноти. Капітал, який заробляють, розвивають, інвестують, або... крадуть. Саме останнім займається Путін, продовжуючи звичну для російських імперців традицію привласнення чужого минулого", - наголосив В'ятрович.

Як повідомляв УНІАН, лідер РФ Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном назвав королеву Анну Ярославну "руською".

Згодом Порошенко заявив, що Путін намагався на очах всієї Європи викрасти до російської історії Анну Ярославну.