Путін намагався викрасти Анну Ярославну - Порошенко (відео)

Коментуючи рішення Сенату Нідерландів про підтримку ратифікацію асоціації Україна-ЄС, Петро Порошенко заявив, що Україна возз'єдналася з європейською родиною. Також він згадав й слова Путіна про "руську" Анну Ярославну. Про це повідомила прес-служба глави держави.

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"Саме возз’єднання, бо історично ми були її частиною… До речі, з часів давньоукраїнського князя Ярослава Мудрого та його доньки-киянки Анни Ярославни, яку буквально вчора Путін намагався на очах всієї Європи викрасти до російської історії", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, лідер РФ Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном назвав королеву Анну Ярославну "руською".

Заступник глави АП Дмитро Шимків заявив, що російський президент Володимир Путін "намагався ввести в оману" французів, назвавши Анну Ярославну "руською".