Тимошенко: Україна виграла суд у Стокгольмі завдяки газовим контрактом 2009 року

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила, що їй боляче за те, що влада критикує підписаний у 2009 році газовий контракт із Росією. Про це вона сказала 1 червня на прес-конференції в Житомирі, повідомляє прес-служба політсили.

"Мені боляче, що зараз влада, яка прийшла після перемоги людей, продовжує цей фейк про поганий контракт на всіх каналах. Замість того, щоб подякувати, що змогли відсудити те, що переплатив Янукович", – зазначила вона.

Читайте такожНаслідки газового контракту Тимошенко призвели до військових дій - Ірина Луценко

Тимошенко також підкреслила, що Україна виграла Стокгольмський арбітражний суд завдяки цьому контракту.

"Контракт допоміг Україні виграти Арбітражний суд у Стокгольмі. Він був підписаний у 2009 році і довів, що Янукович діяв не за цим контрактом, він на корупційній основі переплатив зайві гроші, які не мусив платити. З'ясування ситуації в Стокгольмському арбітражі також чітко показало, що не було ціни в $450 за 1 тис. м3, а вона становила $232 за 1 тис. м3, як знають усі", – уточнила Тимошенко.

Крім того, вона сказала, що влада безпідставно критикує підписаний нею контракт. За її словами, "якщо контракт поганий... то чого тоді не скасувати цей контракт в односторонньому порядку? Таке право в усіх є".

Також вона зазначила, що принцип "бери або плати" абсурдний, і саме тому Україна виграла і ті претензії, які Росія висунула.

Заява Тимошенко отримала цілу хвилю критики і звинувачень в цинізмі.

З боку Тимошенко це не просто зневага до здорового глузду. Це - цинічна зневага до людей. На мій погляд, це - просто огидно!



#ЮляБрешеpic.twitter.com/vGJA6QZqKv — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 1, 2017

Гройсман: Тимошенко має до перемоги в Стокгольмі таке ж відношення, як Янукович - до перемоги Революції Гідності! pic.twitter.com/Z0pfX9Hn3o — ДревляниН (@freeukrman) June 1, 2017

Кого за що потрібно дякувати:

Гітлер — 9 травня

Янукович — безвиз

Тимошенко — газове рішення Стокгольма — Captain Dnipro (@DneprNash) June 1, 2017

Висловив свою позицію щодо абсурдної заяви Тимошенко, щодо необхідності введення візового режиму з... https://t.co/WHsJHTmnoD — Андрій Тетерук (@a_teteruk) June 1, 2017

Юлія Тимошенко, яка нібито існує - це міф. Це - зомбування.



доброго ранку pic.twitter.com/mgfNcNgmpI — Πραβдοργδ™ (@ChopperWatte) June 2, 2017

Падражаніє Тимошенко



Якби не було пакту Ріббентропа-Молотова, не було б Нюрнберзького процесу. — Serhiy Rudenko (@rudenko_s) June 1, 2017

У 2009 році Тимошенко від імені України підписала контракт із прописаним у ньому принципом "бери або плати". Він передбачав штрафи для України у разі недобору російського газу щодо обсягу, зазначеного в контракті. "Нафтогаз України" вважав положення "бери або плати" у тому вигляді, який міститься в контракті з "Газпромом", неринковим, неправомірним та недійсним.

Починаючи із 2014 року, "Газпром" і "Нафтогаз" судилися в Стокгольмському арбітражі через контракти 2009 року на постачання природного газу із РФ в Україну і транзит газу через територію України. Слухання у цій справі завершилися у грудні 2016 року.

Станом на квітень 2017 року позовні вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" становили $12 млрд. У своїй позовній заяві українська компанія вимагала "перегляду транзитного тарифу з ретроактивною дією, компенсації за недопостачання та інших змін до контракту про транзит газу". 27 квітня "Газпром" збільшив вимоги до "Нафтогазу України" до $37 млрд.

31 травня в НАК "Нафтогаз України" повідомили, що Стокгольмський арбітраж задовольнив основні вимоги компанії у спорі з "Газпромом".