Медведєв: Росія готова надати Україні допомогу при розрахунках за газ

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що Росія разом з країнами Європейського Союзу готова надати Україні фінансову допомогу щодо розрахунків за газ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав інтерв`ю представникам іспанських ЗМІ.

«Нещодавно приїжджав мій колега пан БАРРОЗУ (голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ) з великою кількістю єврокомісарів. Я йому сказав просту річ, що якщо ми хочемо забезпечити всіх: і європейських споживачів, і загалом створити нормальний рівень нашої співпраці, гарантувати його, – давайте допоможемо українцям. Але у них справді важка ситуація», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він відзначив, що деякі аналітики називають економічну ситуацію в Україні, по суті, близькою до економічного колапсу.

«Якщо ми відчуваємо, що вони не здатні платити, давайте створимо фінансовий пул і допоможемо їм грішми. От я вважаю, що це якраз вихід для всіх. Є набір фінансових інститутів європейських, ми самі готові в цьому взяти участь, ми готові також принести якісь наші гроші для того, аби забезпечити нормальну ситуацію з постачаннями, але давайте це зробимо цивілізовано», - наголосив Д.МЕДВЕДЄВ.

Він нагадав, що Росія висувала ідею консорціуму, тобто придбання частини газу.

«Ця ідея не померла, будь ласка, давайте це зробимо, якщо ми відчуємо, що Україна не здатна платити. Але поки що дедлайн не настав, і наші українські партнери, я думаю, що цілком вони можуть і їм до снаги розрахуватися з цими питаннями», - сказав він.

«Найближчий платіж, який повинен бути, здається, він становить приблизно 400 млн. дол. і має бути здійснений уже в близькій перспективі. У разі нездійснення такого платежу наступають наступні наслідки за договором: Україна переходить на попередню оплату подальших постачань. Тобто якщо зараз ми поставляємо в борг, тобто віримо, але діємо за ринковими цінами, то це вже буде попередня оплата. Природно, що ось такі наслідки настануть, якщо вони вчасно не розплатяться. Ми б, звісно, не хотіли повернення до колишнього сценарію, це точно не наш вибір, але можу Вам сказати гранично відверто: якщо вони відмовлятимуться платити, нам доведеться щось робити», - відзначив він.

Коментуючи виникнення "газової війни" на початку року, Президент РФ заявив, що Росія не перекривала кран, а «просто» виявилась за ситуації, коли Україна не підписала угоди про постачання газу. «У нас не було правової підстави для того, аби поставляти газ, і тому було прийнято отакі дуже складні для нас рішення, рішення, яких ми не хотіли і яких ми б хотіли уникнути на майбутнє», - відзначив він.

У відповідь на репліку іспанського журналіста, про те, що деякі російські високопоставлені чиновники були проти закриття крана доставки газу до України, Д.МЕДВЕДЄВ заявив: «Що стосується конкретних російських чиновників, про яких Ви говорили, які заперечували проти цієї стратегії, Ви мені скажіть, хто, я їх звільню».