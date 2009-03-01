Завтра засідання суду в справі Ірини Фрис

Представник українського консульства візьме участь в засіданні суду, який розгляне скаргу громадянки України Ірини ФРИС на дії польських прикордонників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив консул генерального консульства України в Кракові Олег ФІНОГЕНОВ.

Засідання суду призначено на 2 березня в місті Згожелєц (західна частина Польщі).

За інформацією консула, у засіданні візьме участь директор бюро Почесного консульства у Вроцлаві Едвард ВОНСЕВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого районний суд в Згожелєці відмовив українському консульству у Кракові надати державного адвоката для І.ФРИС, яка оскаржує дії польських прикордонників, які затримали її 7 січня за нібито неправомірний в’їзд до Польщі, звинувачуючи їх у перевищенні службових обов’язків.

Викладач польської філології Львівського університету ім. І.Франка І.ФРИС в грудні 2008 року тричі проходила контроль прикордонних служб в Польщі, Австрії та Угорщині й жодного разу не була попереджена, що з її національною німецькою візою вона не може їхати транзитом через інші країни Шенгенської зони.

7 січня польський прикордонний патруль висадив її з автобуса, в якому вона поверталась з Німеччини в Україну на Різдво, й затримав на ніч у в’язниці, аргументуючи це тим, що вона повинна була б мати транзитну польську візу.

При цьому І.ФРИС заявляє, що польські прикордонники 7 січня попри неодноразові прохання не надали документального підтвердження правомірності затримання, а наступного дня тиснули на неї та погрожували ще більшими проблемами, аби вона підписала протокол затримання, в якому визнає свою провину.

Крім цього, за її словами, частина працівників Лужицького відділу прикордонної служби припускались непристойних жартів та образливих слів по відношенню до неї.

На думку українського консула у Кракові, справа І.ФРИС може створити прецедент, завдяки якому українці в майбутньому зможуть ефективніше відстоювати свої права у суперечках з прикордонною службою.