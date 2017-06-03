Порошенко підписав закон щодо прав на вищу освіту осіб з тимчасово окупованих територій України

Президент Петро Порошенко підписав закон щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти особам, які мешкають на тимчасово окупованій території України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, закон № 2026-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України», Верховна Рада ухвалила 16 травня.

Зазначається, що документ спрямований на удосконалення механізму правового регулювання суспільно-правових відносин, які виникають під час реалізації права на освіту для осіб, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, створення для таких осіб додаткових можливостей щодо вступу на навчання до вищих навчальних закладів України.

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Закон передбачає, що для таких осіб прийом на навчання до одного з вищих навчальних закладів, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань у межах установлених квот прийому до вишів.

Згідно з документом, розмір такої квоти встановлюється в обсязі 1 тисяча місць державного замовлення та розподіляється між зазначеними вищими навчальними закладами у порядку, визначеному Кабінетом міністрів.

Наголошується, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.