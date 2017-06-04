"Чекали щодня": Окуєва разом з чоловіком морально та фізично готувалася до замаху

Дружина екс-командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва заявила, що вони з чоловіком Адамом Осмаєвим знали про замовлення вбити їх й морально та фізично готувалися до нападу.

Про це вона сказала в інтерв’ю ТСН.ua.

«У нас була достовірна інформація, що замовлення на нас не в одне місце, а в безліч місць розсилається. Від Чечні доброзичливці з ризиком для себе повідомляли, що надходила інформація від наших спецслужб - і СБУ, і зовнішньої розвідки, що саме російські спецслужби теж ці завдання ставлять і планують виконати. Але це різні напрями. Кадиров ніколи не зробить нічого зі своєї волі», - зазначила Окуєва.

За її словами, 1 червня кілер під час замаху використав пістолет, при цьому можливість ураження людей мінімальна, а завтра він може використати вибухівку і поранити інших людей.

«Але ми готувались до цього морально і фізично, чекали щодня. Як ми могли так схибити, що таку підозрілу людину не розкусили і не позвали на прикриття когось із силових структур», - зазначила Окуєва.

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Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Києві було скоєно напад на подружжя добровольців Осмаєва і Окуєву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч.

«Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав із коробки пістолет «Глок» та вистрілив у груди Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрілка», - повідомили правоохоронці.

Осмаєва й кілера з вогнепальними пораненнями госпіталізували.

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко назвав нападника «агентом російських спецслужб». За даними Геращенка, чоловік був легалізований і легендований в Україні в лютому 2016 року, під ім'ям Дакара Олександра Венусовича.

3 червня у прокуратурі Києва поінформували, що 58-річному нападнику оголошено про підозру. Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.