У Києві на Подолі стріляли в росіянина, якого звинувачували в замаху на Путіна – ЗМІ

Жертвою стрілянини на Подолі в Києві виявився росіянин Адам Осмаєв, якого в Росії звинувачують у замаху на президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Повідомляється, що, за даними поліції, Осмаєв з дружиною Аміною Окуєвою домовилися про інтерв'ю з нібито французьким журналістом Алексом Вернером з Le Monde в Києві на вулиці Кирилівській.

При зустрічі Вернер дістав з коробки пістолет "Глок" і вистрілив у груди Осмаєву, після чого його дружина з нагородного пістолета марки ПМ чотири рази вистрілила у нападника. Обох поранених доставили в 17 лікарню.

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Директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив УНІАН, що один з двох чоловіків, які були поранені сьогодні в результаті перестрілки в Подільському районі Києва, назвався правоохоронцям, які прибули за викликом на місце події, іноземним кореспондентом.

"Обидва були важко поранені. Їм надавалася допомога. Один з них назвався іноземним кореспондентом, яким саме - російським чи іншої держави, зараз з'ясовуємо", - сказав Шевченко.

Також він зазначив, що зараз йому невідома інформація про остаточний стан поранених.

Як повідомляв УНІАН, перестрілка сталася на вулиці Кирилівській в 16.49.