Посли ЄС схвалили продовження заборони на інвестиції в Крим - журналіст

Посли ЄС погодили продовження на рік санкцій на інвестиції в Крим. Про це на своїй сторінці в Twitter написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Читайте такожУ МЗС пояснили, в чому полягає складність введення візового режиму з РФ

"Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Криму ще на 1 рік. Глави МЗС повинні затвердити це рішення 19 червня", - написав він.

Eu ambs have decided to prolong EU's investment ban on #Crimea by 1 year. To be confirmed by foreign ministers on 19 June. #Ukraine#Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 6 червня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, США ввели нові санкції проти Росії.