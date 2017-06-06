Посли ЄС схвалили продовження заборони на інвестиції в Крим - журналіст

16:02, 06 червня 2017
Політика
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Глави МЗС країн ЄС повинні затвердити це рішення 19 червня.

Заборону на інвестиції в Крим можуть продовжити на рік / Wikimapia

Посли ЄС погодили продовження на рік санкцій на інвестиції в Крим. Про це на своїй сторінці в Twitter написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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"Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Криму ще на 1 рік. Глави МЗС повинні затвердити це рішення 19 червня", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, США ввели нові санкції проти Росії.

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Теги: #санкції по Криму#європейські санкції