Посли ЄС схвалили продовження заборони на інвестиції в Крим - журналіст
16:02, 06 червня 2017Політика
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Глави МЗС країн ЄС повинні затвердити це рішення 19 червня.
Заборону на інвестиції в Крим можуть продовжити на рік / Wikimapia
Посли ЄС погодили продовження на рік санкцій на інвестиції в Крим. Про це на своїй сторінці в Twitter написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
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"Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Криму ще на 1 рік. Глави МЗС повинні затвердити це рішення 19 червня", - написав він.
Eu ambs have decided to prolong EU's investment ban on #Crimea by 1 year. To be confirmed by foreign ministers on 19 June. #Ukraine#Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 6 червня 2017 р.
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