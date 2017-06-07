Нацагентство із запобігання корупції перевіряє фінансування партії Тимошенко

17:06, 07 червня 2017
Політика
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Національне агентство виявило недостовірні дані ВО "Батьківщина" про фінансування і орендоване майно.

В рамках кримінальної справи, відкритої проти ВО "Батьківщина" через подання недостовірних даних у фінансовому звіті Національне агентство з питань запобігання корупції перевіряє дотримання встановлених законом обмежень щодо фінансування політичних партій.

Читайте такожЛідери фракцій провели молитовний сніданок, Тимошенко вибачилася за слова на ток-шоуНаціональне агентство повідомило, що під час аналізу Звіту політичної партії ВО "Батьківщина" (Київська обл.) за IV квартал 2016 року виявлено порушення у внесках грошовими коштами. Крім того, у Звітах Івано-Франківської міської організації, Галицької районної організації, Тисменицької районної організації Партії зазначені недостовірні дані про орендоване ними майно та отримання спонсорських внесків у IV кварталі 2016 року.

Матеріали з виявленими порушеннями було направлено до Національної поліції. Дані за фактом підроблення документа були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення.

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Теги: #кримінальна справа проти Батьківщини