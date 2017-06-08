76% українців не схвалюють діяльність президента – опитування

76% українців не схвалюють діяльність президента України Петра Порошенка.

Про це свідчать результати дослідження, яке провела соціологічна група «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI).

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Як показало дослідження, 43% респондентів відповіли, що зовсім не схвалюють діяльність президента, 33% - скоріше не схвалюють.

Водночас, 16% респондентів відповіли, що скоріше схвалюють, 6% - сказали, що їм важко відповісти на це запитання, лише 1% - повністю схвалює діяльність глави держави.

Довідка.Опитування проводилося по всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 21 квітня по 5 травня.

Всього було опитано 2400 жителів віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і величиною населеного пункту. Додатково було опитано 1378 респондентів у Донецькій та Луганській областях. Допустима похибка не перевищує 2,0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 64,2%. Дослідження фінансувалося урядом Канади.