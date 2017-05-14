Порошенко провів прес-конференцію: основні тези виступу (відео)

Сьогодні, 14 травня, з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом президент Петро Порошенко провів прес-конференцію.

УНІАН підготував огляд основних тез виступу глави української держави під час зустрічі з журналістами.

Про угоду про асоціацію Україна-ЄС

Зокрема, Порошенко повідомив, що 30 травня в сенаті Нідерландів відбудеться остаточне голосування щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. "23 травня Сенат Нідерландів відкриває дебати, а 30 травня відбудеться голосування. Ми сподіваємося, що воно має бути позитивним для України, для Нідерландів, для Європи", - додав президент.

Про безвізовий режим

Говорячи про безвізовий режим з Євросоюзом Петро Порошенко зазначив, що безвіз відкриває шлях до лібералізації візового режиму з 30-ма країнами Європи, Центральної та Південної Америки, Перської затоки та Азії.

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"Україна покращить свої позиції в світовому рейтингу впливовості паспортів. Зараз громадяни України мають можливість подорожувати без віз до 52-х держав. В червні до цього списку додається одразу ж 34 європейських держави. І це ще не все. Запровадження Євросоюзом безвізового режиму для громадян України відкриває шлях до його лібералізації з трьома десятками країн так званого "білого шенгенського списку". До нього входять держави Європи, Центральної та Південної Америки, Перської Затоки та Азії", - зазначив Порошенко.

При цьому, жителі тимчасово окупованих Криму і Донбасу можуть скористатися можливістю безвізових поїздок до Європи після повернення цих територій до складу України, заявляє президент України.

Про вибори президента України та депутатську недоторканість

Порошенко прокоментував можливість балотування на другий президентський термін, заявивши, що ще зарано говорити щодо складу потенційних кандидатів на майбутніх виборах, що пройдуть у 2019 році. "Стосовно висування на другий термін – ще є майже два роки президентських повноважень, і треба ще багато зробити, і стратегію розвитку на цей та наступні роки я представлю суспільству в своїй доповіді у ВР у вересні", - заявив він.

Також глава держави закликав Верховну Раду підтримати зняття депутатської недоторканності. "Третя ініціатива (по змінам до Конституції – УНІАН) - це зняття депутатської недоторканності. Я вважаю, що це важлива тема, і парламент мав би її підтримати", - наголосив він.

Окрім цього президент закликав Верховну Раду дати "зелене світло" для початку роботи нового Верховного суду. "Хотів би звернутись до ВР, щоб ми нарешті дали "зелене світло" для початку роботи нового Верховного суду – це прийняття нових кодексів, нового закону про Конституційний суд, знайти компроміс, знайти порозуміння, щоб відсутність законодавчого регулювання не зупинило або не уповільнило судову реформу", - зазначив Порошенко.

Про ситуацію на Донбасі

Значна увага під час прес-конференції була приділена ситуації на Донбасі. Зокрема, Порошенко заявив про розширення рубльової зони на окупованій території Донбасу. "У нас представники СММ ОБСЄ не мають можливості розраховуватись в українській гривні, і це також свідчення російського суверенітету на окупованій території", - наголосив Порошенко.

Також глава держави зазначив, що визнання Росією документів ОРДЛО може бути використане як доказ в міжнародному суді ООН.

Порошенко не підтримує ініціативи деяких політиків, які спрямовані на те, щоб здати президенту Російської Федерації Володимиру Путіну окупований Донбас. Він заявив, що Росія платить ціну за агресію в Україні, але, на його думку, недостатню. "І Росія платить ціну. Я вважаю недостатню, але те, що можемо зробити", - наголосив Порошенко.

Президент розповів, що 100% опитаних під час верифікації осіб, які здійснили злочини проти України, не хочуть в рамках обміну полоненими повертатися на окуповані території. "Уявіть собі, людина готова залишитися у в'язниці українській, ніж їхати на окуповану територію", - наголосив Порошенко.

Відповідаючи на запитання про евакуацію мешканців "сірої зони" на Донбасі Порошенко наголосив, що жодної примусової евакуації із зони АТО не буде. "Я не бачу необхідності організовувати примусову евакуацію. Якщо ми тікаємо від обстрілів, то дальність обстрілів систем залпового огню, що мають на озброєння російські війська, перевищує 130-140 км, системи "Торнадо". Куди ж евакуювати?" - додав президент.

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При цьому він згадав про нарощування з боку бойовиків кількості обстрілів на Донбасі. За його президента, в зоні АТО на Донбасі в основному застосовуються міномети та легка стрілецька зброя. "На жаль, вчора – це був той випадок, коли застосовується важка артилерія, системи залпового вогню, танки", - зауважив глава держави.

Порошенко зауважив, що причиною обстрілів на Донбасі та загибелі людей є не Мінські угоди, а дії президента Путіна. Президент РФ не збирається виконувати Мінські угоди, але вони допомагають Україні притягувати злочинців до відповідальності, зазначає Порошенко.

Разом з тим, Порошенко наполягає на розгортанні миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі. "Вони (бойовики – УНІАН) злякалися, коли вони побачили, що ідея миротворців починає знаходити підтримку, був організований підрив СММ ОБСЄ, де загинув американський спостерігач, парамедик", - заявив Порошенко.

Про блокаду ОРДЛО

Рішення Ради національної безпеки та оборони про торговельну блокаду ОРДЛО буде скасовано після забезпечення припинення вогню, відведення важкої техніки та відновлення української юрисдикції на конфіскованих підприємствах.

"Конфіскація підприємств вимушено привела нас до рішення, коли ми заборонили будь-яку співпрацю з конфіскованими підприємствами, в тому числі і прийняття їхньої продукції та сировини", - зазначив Порошенко.

Про роботу "нормандської четвірки"

Щодо роботи "нормандської четвірки" після президентських виборів у Франції Порошенко повідомив, що новообраний президент Еммануель Макрон найближчим часом відвідає Берлін та обговорить з канцлером Німеччини Ангелою Меркель ситуацію на сході України та "нормандський формат". "Наскільки мені відомо, найближчим часом відбудеться візит до Берліна, і серед тем, які будуть в обговоренні між канцлером Німеччини та президентом Франції стовідсотково будуть Україна та "нормандський формат"", - заявив глава держави.

Також Порошенко зазначив, що він через тиждень відвідає Берлін для переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель щодо підготовки засідання в "нормандському форматі".

В той же час, за словами Порошенка, у Вашингтоні найближчим часом оберуть спеціального представника США для взаємодії з Україною. "Ми розраховуємо на дуже потужну та ефективну підтримку України з боку США, в тому числі і в "нормандському форматі"", - наголосив президент.

У цьому контексті Порошенко наголосив, що США залучені до роботи "нормандського формату" та продовжуватимуть координацію в рамках цього формату.

"Хочу прибрати будь-які дискусії, що нам було б більш ефективно залучити США до "нормандського формату". Я підкреслюю: вони залучені були і будуть весь час, в тому числі під час роботи попередньої адміністрації, тому що змінювалися прізвища, але був відповідний дипломат в ранзі посла, який повністю був поінформований про зміст переговорів в "нормандському форматі", і вони координувалися з нашими американськими партнерами", - пояснив глава держави.

Про вбивство Павла Шеремета

Коментуючи вбивство Павла Шеремета і інформацію про те, що в день трагедії біля будинку журналіста кілька годин перебував екс-співробітник СБУ Ігор Устименко, президент України заявив, що на 15 травня його викликано на допит.

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"Хочу наголосити, що розслідування веде Національна поліція, і Служба безпеки України буде максимально відкрита для проведення будь-яких слідчих дій. Мене проінформували, що на понеділок (бо у нас Кримінальний процесуальний кодекс передбачає три дні повідомлення перед тим, як викликати на допит) пан Устименко викликаний на допит, і буде допитаний, і те, що можна знати засобам масової інформації, я впевнений, що ви маєте знати", - додав Порошенко.

При цьому він зазначив, що втрата доказів під час гасіння пожежниками автомобіля на місці загибелі журналіста Павла Шеремета може стати предметом розслідування.

Про Одеський припортовий завод

За словами президента, ясність щодо темпів і термінів приватизації Одеського припортового заводу буде восени 2017 року. За його словами, банкрутство ОПЗ є абсолютно неприйнятним, і єдиним вирішенням цієї проблеми є приватизація заводу.

Про Гонтареву і банківську систему

На посаду голови Національного банку України в разі звільнення теперішньої голови відомства Валерії Гонтаревої є декілька кандидатів. "Гонтарева не звільнилася. Звільнити голову Національного банку може Верховна Рада України. Я маю декілька кандидатів, але без обговорення з Верховною Радою оприлюднювати їх імена буде некоректно", - сказав президент.

Також він сказав, що Закон про внесення змін до закону України «Про банки і банківську діяльність», який передбачає гарантування державою вкладів фізичних осіб у державних банках, буде підписаний.

Окрім цього, відповідаючи на запитання журналіста про те, що прибутки банку Порошенка -Міжнародного інвестиційного банку - зросли на 278% Порошенко розповів, що банківська установа отримала резерви від Нацбанку. При цьому він наголосив, що не є бізнесменом, але також пояснив, чому не може передати управління банку за кордон.

Про е-декларування

За словами Порошенка, сенс електронного декларування полягає не у зарплаті голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак, а у прозорості і відкритості роботи антикорупційного відомства. Також президент визнав, що закон про НАЗК не є досконалим, в тому числі в частині про громадських активістів.

Про Януковича

Порошенко наголошує, що немає прощення колишньому президенту Віктору Януковичу за запрошення російських військ на суверенну територію України. "Суспільство має знати, захист має доводити свої аргументи, але нехай пояснить світу і українському народу, що означає запрошування російських військ на суверенну незалежну територію України. Немає за це прощення", - заявив Порошенко.

Також Порошенко заявляє, що перераховані до державного бюджету 40 млрд грн, раніше вкрадені екс-президентом Віктором Януковичем та його оточенням, будуть використані на зміцнення оборони та інфраструктурні проекти.

"Тут деякі наші опозиціонери дуже піклувалися долею Януковича і долею цих коштів. Як ви бачите, поки що ми не маємо ні кого, хто би заперечував або оскаржував це рішення. Тим більше, що термін для оскарження сплинув, гроші зараховані на рахунки Державного казначейства - вкрадені гроші у громадян України. Це є відновлення справедливості, і гроші будуть використані для інвестицій в українську оборону і в українські інфраструктурні проекти", - зазначив президент.

Про Онищенка

Петро Порошенко заявляє, що не чув так званих «плівок Онищенка» та радить народному депутату Олександру Онищенку прибути в Україну і дати свідчення у своїй справі та інших, надати інформацію, якою він володіє. За словами глави держави, Онищенко намагається побудувати політичний захист та отримати політичний притулок.

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"Ні, не чув і не збираюся чути", – відповів президент на запитання, чи чув він так звані "плівки Онищенка".

"Пан Онищенко є людиною, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочинів, докази по яких було передано до Верховної Ради під час голосування про зняття депутатської недоторканності. Верховна Рада цю недоторканність зняла. Якщо є будь-що повідомити в пана Онищенка, він мав прийти до слідчих органів, прийти до суду – дати пояснення і в суді захищатися", – заявив Порошенко.

Про позбавлення громадянства Артеменка та Боровика

За словами президента, непідписання указу про позбавлення українського громадянства народного депутата Андрія Артеменка було б злочинною бездіяльністю. "Законодавство України передбачає чіткі дії органів влади у випадку подвійного громадянства. З одного боку, Конституція України гарантує, що ніхто не може бути позбавлений українського громадянства та права його змінити, якщо український громадянин прийняв рішення змінити громадянство", - сказав Порошенко.

Він зауважив, що позбавлення українського громадянства Артеменка ініціювала Генеральна прокуратура України. "На допиті в ГПУ пан Артеменко засвідчив, наскільки мені відомо, і це виходить з матеріалів справи, що він має інше громадянство, яке він добровільно прийняв", - сказав глава держави.

"Щодо пана Боровика – він також добровільно вийшов з українського громадянства, мені здається в 2011 році, коли набував громадянства Німеччини. Потім один з міністрів уряду вніс пропозицію за багатообіцяючу перспективу пана Боровика повернути йому українське громадянство. Оскільки процедура була витримана, указ був підписаний. Також був підпис, що пан Боровик бере на себе зобов’язання перед українською державою протягом двох років скласти будь-яке інше громадянство. Він про це зобов’язання забув, він його не склав", - сказав президент.

Про Євробачення-2017

Також під час прес-конференції Петро Порошенко прокоментував витівку пранкера, який на фіналі Євробачення вискочив на сцену, знявши штани.

"Завжди знайдеться хтось, хто вискочить і продемонструє, вважаючи, що це є свобода. Десятки тисяч людей, включаючи волонтерів, зробили надзусилля, щоб не просто зробити це свято, а показати Україну світу, і тут вилазить одна, вибачте на слові, дупа, яка думає, що це саме те, що світ має бачити з України", - сказав президент.

Також Порошенко похвалив організаторів Євробачення в Україні за проведення конкурсу на дуже високому рівні, і сказав, що йому дуже сподобався виступ переможця - португальця Сальвадора Собрала.

Про скандал з футболкою свого сина Михайла

Порошенко негативно оцінив випадок, коли його син Михайло, який вчиться в Англії, потрапив на фото у футболці з написом Russia. Президент пояснив, що це фото, взяте з приватної сторінки в Instagram, було зроблене на Геловін.

"Я розцінюю навіть на вертепі таку поведінку неприйнятною. В мене була розмова з моїм 15-річним сином Михайлом. Він мене зрозумів", - додав Петро Порошенко.