НУ-НС вимагає терміново скликати Раду і збори коаліції

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” вимагає від фракції Блоку Юлії Тимошенко негайно ініціювати скасування рішення парламенту про відставку Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України і в повному складі підтримати його.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві фракції блоку “Наша Україна - Народна самооборона”.

Фракція з обуренням сприйняла позицію БЮТ щодо відставки міністра закордонних справ В.ОГРИЗКА. “Голосування третини фракції БЮТ за це питання стало грубим порушенням домовленостей, досягнутих в рамках коаліції”, - наголошують в НУ-НС.

Депутати вимагають якнайшвидшого проведення засідання Ради коаліції, а також загальних зборів коаліції за участю прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА.

Також фракція НУ-НС вимагає від фракції БЮТ негайно ініціювати скасування рішення про відставку В.ОГРИЗКА, внесеного Партією регіонів і КПУ, та в повному складі проголосувати за таке рішення. “Це стане дієвим підтвердженням заяв керівників фракції БЮТ про те, що голосування 49-и депутатів не відповідало позиції фракції. Також ми вважаємо, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО має особисто і якнайшвидше висловити чітку і недвозначну позицію щодо помилковості дій частини фракції БЮТ”, - заявляють члени фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

Вони змушені констатувати, що “подібна поведінка фракції БЮТ ставить під загрозу ефективну роботу коаліції у Верховній Раді. Тому відповідальність за виправлення цієї прикрої ситуації лежить виключно на БЮТ”.

На думку авторів заяви, “синхронність голосувань фракцій БЮТ та Партії регіонів 3 березня – зокрема, щодо питань відставки міністра закордонних справ та скасування виборів до Тернопільської обласної ради – викликає прямі асоціації з фактами, які вже мали місце у Верховній Раді України”. “Тоді фракція БЮТ голосувала за внесені Партією регіонів рішення, небезпечні для держави та спрямовані на задоволення персональних владних амбіцій”, нагадали в НУ-НС.

Члени фракції закликали БЮТ докласти всіх зусиль для відновлення довіри між учасниками коаліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада проголосувала за відставку В.ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України. Це рішення підтримали 250 народних депутатів, зокрема 174 народні депутати від фракції Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 27 – від КПУ.

Народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО заявив, що 49 депутатів-«бютівців» проголосували за відставку В.ОГРИЗКА всупереч рішенню фракції.