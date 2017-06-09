У Харкові проходять переговори Порошенка та Грібаускайте

У Харкові проходять переговори президентів України та Литви Петра Порошенка і Далі Грібаускайте. Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко у Twitter.

«Президент України проводить переговори віч-на-віч з президентом Литви у Харкові», - написав він.

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Як відомо, Порошенко і Грібаускайте планують обговорити підготовку до саміту Україна – ЄС, подальшу співпрацю з НАТО в контексті нещодавнього саміту Альянсу, проблематику двосторонніх відносин, а також посилення взаємодії для протидії російській агресії.

Також очікується, що глави двох держав зустрінуться з бійцями АТО, які проходили реабілітацію в Литві.