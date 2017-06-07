У Харкові 9 червня відбудеться зустріч Порошенка і Грібаускайте - джерело

10:53, 07 червня 2017
Політика
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При цьому будь-яких поїздок регіоном президенти не здійснюватимуть.

Даля Грібаускайте / REUTERS

9 червня у Харкові відбудеться зустріч президентів України та Литви Петра Порошенка і Далі Грібаускайте. Відповідну інформацію кореспонденту УНІАН підтвердило поінформоване джерело у правоохоронних органах Харківської області.

За словами співрозмовника агентства, зустріч, найімовірніше, відбудеться у першій половині дня у п’ятницю.

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При цьому будь-яких поїздок регіоном президенти не здійснюватимуть.

Раніше повідомлялося, що Литва починає будувати паркан на кордоні з Росією.

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Теги: #Україна та Литва#порошенко та Грібаускайте