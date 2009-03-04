СБУ затримала митника за газ Фірташа

Близько десятої години ночі у вівторок співробітниками Служби безпеки України був затриманий заступник начальника відділу енергетичної митниці державної митної служби Тарас Шепітько.

Про це "Українскій правді" заявив заступник голови фракції БЮТ Андрій Портнов.

Депутат Портнов називає дії СБУ незаконним і пов`язує з "особистим кришуванням компанії Росукренерго з боку керівників СБУ України, які фактично є партнерами РУЕ".

За його словами, Шепітько було затримано в нічний час, що прямо заборонено Кримінально-процесуальним кодексом України.

"Завтра ми обов’язково викличемо в Раду в.о. голови СБУ пана Наливайченко та його першого заступника Валерія Хорошковського, які, за нашими даними, мають особисту зацікавленість у незаконному кримінальному переслідуванні співробітників митниці в інтересах компанії РУЕ. Абсолютно точно можу заявити, що вони понесуть за це персональну відповідальність", - заявив Портнов.

Крім того, депутат Святослав Олійник, що також прибув до СБУ, заявив, що групою депутатів ініційовано заяву про злочин до Генеральної прокуратури з метою притягнення до кримінальної відповідальності слідчого Вєргеєса Владислава Анатолійовича.