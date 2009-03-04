СБУ затримала митника за газ Фірташа
БЮТ кличе Наливайченка до ВР
|Андрій ПОРТНОВ
Про це "Українскій правді" заявив заступник голови фракції БЮТ Андрій Портнов.
Депутат Портнов називає дії СБУ незаконним і пов`язує з "особистим кришуванням компанії Росукренерго з боку керівників СБУ України, які фактично є партнерами РУЕ".
За його словами, Шепітько було затримано в нічний час, що прямо заборонено Кримінально-процесуальним кодексом України.
"Завтра ми обов’язково викличемо в Раду в.о. голови СБУ пана Наливайченко та його першого заступника Валерія Хорошковського, які, за нашими даними, мають особисту зацікавленість у незаконному кримінальному переслідуванні співробітників митниці в інтересах компанії РУЕ. Абсолютно точно можу заявити, що вони понесуть за це персональну відповідальність", - заявив Портнов.
Крім того, депутат Святослав Олійник, що також прибув до СБУ, заявив, що групою депутатів ініційовано заяву про злочин до Генеральної прокуратури з метою притягнення до кримінальної відповідальності слідчого Вєргеєса Владислава Анатолійовича.