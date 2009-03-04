Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає ситуацію в Києві «театром абсурду» і закликає столичну владу консолідуватись і навести порядок в місті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на нараді з керівництвом Києва.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що ситуація в столиці є непростою як в економічній, так і в соціальній сфері. Він констатував, що бюджет Києва досі не затверджено, а соціальні протести в столиці “знаходяться на високому рівні”.

Також В.ЮЩЕНКО звернув увагу, що політичне протистояння, зокрема, на рівні Київради «перевищує всі градуси».

Також збурює ситуацію, на думку глави держави, і неврегульованість відносин між столичною владою та урядом, особливо в питанні формування бюджету.

Крім того, серед негативів В.ЮЩЕНКО виділив тарифну політику в столиці, ухвалення цілої низки незаконних рішень київською владою. «Все це не додає стабільності», - підкреслив Президент.

При цьому він наголосив, що Київ є особливим містом – фінансовим, економічним, культурним центром держави, і решта регіонів беруть приклад з Києва. «Хотілось би, щоб робота київської влади була прикладом для всієї країни, але, на жаль, ми маємо зворотній взірець», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що йому прикро, що Київ став центром соціальних потрясінь: «протестують всі проти всіх».

За словами Президента, ціла низка непослідовних дій київської влади і сам мер столиці перетворилися на постійні об’єкти жартів. В.ЮЩЕНКО зауважив, що деякі рішення КМДА принижують мешканців міста, а в той час місцева влада організовує мітинги на свою підтримку. «Все це приводить до театру абсурду», - сказав Президент, додавши, що хотів би закликати сьогодні всі сторони конфлікту «охолодити свої емоції і знайти тверезу, здорову відповідь на виклики, які існують у місті».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент скликав нараду з керівництвом Києва для вирішення нагальних проблем столиці.

Між тим мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ на нараду не прибув. Київську владу представляють в. о. голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ та перший заступник голови КМДА Євген ЧЕРВОНЕНКО, а також голови районних державних адміністрацій міста.

Крім того, в нараді беруть участь генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, прокурор Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ, начальник Головного управління МВС у м. Києві Анатолій ЯРЕМА.

На зустрічі присутні міністри та очільники Секретаріату Президента.