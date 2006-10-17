Мороз склав віршик про Тимошенко

Лідер фракції БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Соціалістичній партії України та її лідеру Олександру МОРОЗУ варто утриматися від розмов про моральність депутатів її фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала з трибуни парламенту після виступу соціаліста Василя ВОЛГИ, який звинуватив депутата її фракції Валентина ЗУБОВА “у безчинствах” при будівництві на території Свято-Успенської Святогорської лаври, що в Донецькій області.

За її словами, соціалістам не варто говорити про моральність «після того, як вони пішли у служіння до Партії регіонів України, яка не кабак десь побудувала, а Партії регіонів, в якій всі функціонери за 10 років розграбували всю державну власність країни».

У відповідь О.МОРОЗ зазначив, що він вже попереджав Ю.ТИМОШЕНКО, щоб вона стримувалася «у висновках своїх».

За його словами, «все те, що ви тут сказали, і стосовно мене, я б міг викласти двома рядками: «шлях святий проліг увесь з ЄЕСУ аж до ЄС» (йдеться про Єдині енергетичні системи України, які колись очолювала Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН).

Віршик Тимошенко у відповідь читайте тут