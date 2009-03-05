Ющенко знову вніс до ВР подання на Наливайченка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради подання про призначення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА головою Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час пленарного засідання повідомив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

За його словами, відповідне подання надійшло сьогодні, об 11 годині.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Президент В.ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради подання на призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою Служби безпеки України.

Між тим члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони на засіданні 4 лютого більшістю голосів не підтримали кандидатуру В.НАЛИВАЙЧЕНКА на посаду голови СБУ.

18 лютого глава держави відкликав з парламенту свої подання.