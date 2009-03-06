Клінтон: для НАТО прийшов час будувати нові відносини з Росією

Для НАТО прийшов час почати наново будувати відносини з Росією. Таку думку висловила вчора держсекретар США Хілларі Клінтон на зустрічі в Брюсселі з міністрами закордонних справ країн, що входить до Північноатлантичного альянсу. "Прийшов час для нового старту. Ми можемо і повинні знайти шляхи конструктивної співпраці з Росією, з якою маємо спільні інтереси, включаючи допомогу людям в Афганістані", - наводить Reuters слова держсекретаря.

Водночас Х.Клінтон зазначила, що НАТО слід залишити двері відкритими для вступу до альянсу таких держав, як Україна і Грузія.

Очікується, що міністри закордонних справ країн - членів альянсу оголосять про намір відновити офіційні відносини з Москвою, які були "заморожені" після російсько-грузинського конфлікту в серпні 2008 р. "Очевидно, що є питання, по яких НАТО і РФ необхідна повноцінніша співпраця - Афганістан, тероризм та інші проблеми", - заявив напередодні прес-секретар альянсу Джеймс Аппатурай, зазначивши, що зустріч у форматі Росія-НАТО може відбутися "дуже скоро". Він особливо наголосив, що рішення про відновлення контактів з Москвою не означає того, що альянс перестав засуджувати вторгнення російської армії на територію Грузії і можливе рішення Москви про створення військових баз на території Південної Осетії і Абхазії.

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