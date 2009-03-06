«Прозора земля» розкаже в УНІАН про боротьбу з корупцією

10 березня о 12.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Представлення результатів роботи коаліції громадських організацій «Прозора земля» в межах проекту «Гідна Україна» щодо просування реформ зі зменшення рівня корупції в операціях із землями державної власності сільськогосподарського призначення.” Учасники: керівник проекту в АР Крим , МГО «Всесвіт» Олександр Болтян, координатор проекту в Сакському та Ленінському районах АР Крим, МГО «Всесвіт» Аркадій Шарапов, керівник проекту в Луганській області, ГО «Луганська археологічна спілка» Олексій Бритюк, координатор проекту в Сватівському районі Луганської області, ГО «Луганська археологічна спілка» Наталія Кузовєніна, керівник проекту в Чернівецькій області, ГО «Центр соціального партнерства» Іван Біликта інші (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями