Ющенко вказав Черновецькому, що зараз не час влаштовувати друзів?

Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про звільнення заступників голови Київської міської державної адміністрації є вказівкою меру столиці Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ не призначати чиновниками “потрібних людей чи друзів”.

Про це йдеться у коментарі глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ, переданому УНІАН прес-службою Президента України.

Він нагадав, що Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом скасував низку розпоряджень голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про призначення кількох своїх заступників.

За словами В.БАЛОГИ, це рішення Президента стало ще одним кроком, спрямованим на нормалізацію ситуації у Києві. Указ має на меті підвищити ефективність роботи столичної влади, значно посилити керованість економічними процесами в місті.

«Розглянувши підготовлені Секретаріатом пропозиції, Президент без жодних вагань підписав відповідний указ. Главу держави обурив той факт, що міський голова призначав своїх заступників усупереч законодавству, без належного обґрунтування необхідності цих призначень, керуючись виключно своїми особистими симпатіями. Указ є чіткою вказівкою Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ на те, що КМДА - не місце для працевлаштування потрібних людей чи власних друзів, а всі кадрові призначення повинні відбуватися тільки для забезпечення продуктивного управління міським господарством», - підкреслив В.БАЛОГА.

При цьому він зауважив, що «у той час, коли в бюджеті міста немає грошей на фінансування пріоритетних програм життєдіяльності Києва, коли Президент на чверть скоротив штат підпорядкованих йому структур, тримати в КМДА дюжину заступників голови є, делікатно кажучи, безвідповідально і марнотратно».

В.БАЛОГА повідомив, що під дію указу підпадають тепер вже колишні заступники голови КМДА Денис БАСС, Віталій ЖУРАВСЬКИЙ, Броніслав СТИЧИНСЬКИЙ, Володимир ГОЛОВАЧ і Олександр ЛУЦЬКИЙ.

За словами заступника глави Секретаріату Президента, міський голова столиці може запропонувати на розгляд В.ЮЩЕНКА своє бачення того, як оптимізувати керівну ланку міської держадміністрації, у тому числі й зробити кадрові пропозиції.

«Однак ці рішення мають бути пророблені комплексно, а не взяті зі стелі. Головна вимога – в Києві має бути мобільна, гнучка, дієздатна влада, а не армія чиновників. Тільки менеджери високого фахового рівня здатні розв`язати складні проблеми, в яких сьогодні тоне столиця», – наголосив В.БАЛОГА.