Після повернення Криму півострів повинні покинути 200 тисяч росіян - Чубаров

Після повернення під контроль Києва Криму, півострів повинні залишити особи, які переселилися на нього після анексії. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі "5 каналу".

"Це буде "очищення" півострова... Відразу повинні виїхати всі, хто заїхав в Крим, незважаючи на мотиви... після 20 лютого 2014 року. Це мінімум 200 тисяч чоловік, включаючи військових, прокуратури, ФСБ, поліція. Тобто 200 тисяч осіб повинні виїхати з останнім російським солдатом", - сказав Чубаров.

Крім того, за його словами, півострів повинні покинути зрадники України, але глава Меджлісу переконаний, що вони покинуть Крим самостійно.

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"Обов'язково першими втечуть, поки ще солдати будуть на місцях, всі ці гобліни, які зрадили Україну, кримську землю, ті, які вбивали кримських татар. Їх вже не буде, тому що до них ніякої пощади не буде", - додав Чубаров.

При цьому він підкреслив, що це переміщення не повинно бути примусовим.

"Я хотів би, щоб мене правильно зрозуміли. Мова не йде про те, що ми, як Сталін, сотні тисяч людей будемо викидати", - підкреслив глава Меджлісу.