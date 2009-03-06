Ющенко про Огризка, Стельмаха і про те, що не можна опускати руки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що рішення на кшталт відставок міністрів не сприяють подоланню економічної кризи в державі.

Про це він сказав у вступному слові в телепрограмі “Свобода на Інтері”.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в умовах економічної кризи особливо важливим є забезпечення політичної стабільності. За його словами, на сьогодні дуже важливим є питання консолідації влади на всіх рівнях. Глава держави зауважив, що дуже важко сприймати країну, яка в умовах економічної кризи ухвалює рішення щодо відставки міністра закордонних справ, в той час як триває дуже важлива робота з міжнародними структурами, в тому числі фінансовими.

«Відставка ОГРИЗКА - це відставка політична», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що екс-міністр виконував свої обов’язки на високому професійному рівні.

Також, на думку Президент, не сприяє подоланню кризи й відставка міністра фінансів.

Крім того, Президент розкритикував рішення ВР висловити недовіру голові НБУ. За словами В.ЮЩЕНКА, в багатьох країнах фінансова система «не дожила б до ранку, якби там поставили питання недовіри до керівника головної фінансової установи, а ми живемо».

Також В.ЮЩЕНКО розкритикував рішення парламенту щодо відміни дострокових виборів до Тернопільської обласної ради. «Дуже прикро, коли партійна доцільність переважає державні інтереси», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО ще раз наголосив, що політична злагода є одним із фундаментів подолання економічної кризи. Саме тому він ініціював зустрічі з прем’єр-міністром, головою ВР, для вироблення спільної позиції. За його словами, це важко робити, але необхідно.

Президент закликав всіх політиків бути не політиками, а державними діячами і консолідувати свої зусилля для подолання кризи.

Крім того, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що не можна опускати руки і говорити, що в країні все погано. «У сумі, безсиллі жодна справа не робиться», - сказав він, додавши, що в Україні не раз були кризи, і вона виходила з них, тому В.ЮЩЕНКО впевнений, що так відбудеться й цього разу.