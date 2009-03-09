Ющенко, Тимошенко і Литвин поклали квіти до пам'ятника Шевченка
10:36, 09 березня 2009Політика
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195-а річниця Кобзаря
Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН взяли участь в церемонії покладання квітів до пам`ятника Тарасу Шевченку з нагоди 195-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря.
Про це повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.
В церемонії покладання також взяли участь члени уряду, народні депутати, представники місцевої влади.
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