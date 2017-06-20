Сьогодні ВР розгляне зміни до Кодексу адмінсудочинства (наживо)

Сьогодні Верховна Рада України у першому читанні розгляне законопроекти, які стосуються внесення змін до Кодексу адмінсудочинства, Господарського та Цивільного процесуальних кодексів, а також інших законодавчих актів.

Як передає кореспондент УНІАН, включити до порядку денного сесії передбачається, зокрема, проект закону щодо скасування перерви в ранковому засіданні парламенту.

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Також серед законопроектів на включення до порядку денного - стосовно діяльності вищих навчальних закладів на території Донецької та Луганської областей.

Серед іншого парламент має сьогодні розглянути низку питань фінансової політики та інформатизації, в тому проект закону про електронні довірчі послуги та електронні комунікації.