Головатий: істерики навколо рішення по Зміїному – спекуляції політиків

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Сергій ГОЛОВАТИЙ вважає справедливим рішення Міжнародного cуду ООН із питання розподілу акваторії Чорного моря та території острова Зміїний між Україною та Румунією.

Таку думку він висловив на зустрічі зі студентами та викладачами Міжрегіональної академії управління персоналом, в рамках засідання Дискусійного клубу.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи рішення Міжнародного суду ООН, політик зазначив, що з 120 рішень цієї інстанції, близько 2/3 стосувалися делімітації морських кордонів. Посилаючись на власний аналіз цих справ, народний депутат зауважив, що Міжнародний суд ніколи не виносив рішення на користь лише однієї із сторін, дотримуючись певного паритету між вимогами сторін.

«Принцип серединної лінії між крайніми точками, який використав Міжнародний суд у вирішенні морського спору між Україною та Румунією, повністю відповідає Конвенції Організації Об`єднаних Націй з морського права 1982 року», - вважає С.ГОЛОВАТИЙ.

На думку народного депутата, «великий галас» та «істерика» навколо рішення міжнародної інстанції пояснюються «суто спекулятивними цілями окремих політичних сил».

Трохи далі С.ГОЛОВАТИЙ розповів про мотиви свого голосування проти зняття Володимира ОГРИЗКА з посади глави МЗС, всупереч позиції фракції Партії регіонів, до якої він входить. За словами народного депутата, він прийняв таке рішення через проєвропейську позицію екс-міністра закордонних справ, оскільки й сам є переконаним прихильником інтеграції України до європейського простору.

«Ми давно знаємо один одного (про ОГРИЗКА – УНІАН), ми разом вчилися і він все робив для наближення України до європейського цивілізаційного простору» - зазначив народний депутат.

Разом з тим, С.ГОЛОВАТИЙ висловив впевненість у тому, що сьогодні жоден державний орган в Україні, включаючи правоохоронні, не виконує своїх функцій, а держава «знаходиться в стані, який потребує реанімації». На думку народного депутата, розбудова державних інституцій відбувалася лише до 1999 року, після чого почався період їх занепаду.