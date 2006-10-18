Представники громадськості пікетуватимуть МЗС

Асоцiацiя Захисту Прав Громадян України

19 жовтня 2006 року об 11.00 в Києві відбудеться повторне пікетування Міністерства Закордонних Справ України, під час якого громадськість засудить бездіяльну позицію МЗС у конфлікті України й Німеччини в сфері авіасполучення.

Після того, як 8 березня 2006 року німецька влада ввела дискримінаційні заборони на польоти українських авіакомпаній до Німеччини, постала проблема захисту інтересів вітчизняної авіації. Провідну роль у вирішенні цієї проблеми мало відігравати зовнішньополітичне відомство України.

Однак, МЗС України вчасно не зайняло жорстку позицію щодо Німеччини, і авіаційний конфлікт поглибився.

18 серпня громадськість пікетувала Міністерство Закордонних Справ України з вимогою розпочати переговори щодо відновлення авіасполучення між Дніпропетровськом і Німеччиною. У той же день представники Асоціації захисту прав громадян України передали до МЗС майже 3 тисячі підписів співвітчизників з вимогою зайняти жорстку позицію щодо Німеччини під час вирішення конфлікту.

Всі звернення громадськості до МЗС були проігноровані. Жодної відповіді від Міністерства за минулі два місяці громадськість не отримала. Україно-німецький авіаційний конфлікт досі не вирішено.

Асоціація захисту прав громадян України 19 жовтня 2006 року проведе пікетування МЗС, засудить бездіяльність зовнішньополітичного відомства України та вимагатиме негайно взятися за вирішення двостороннього конфлікту України й Німеччини у сфері міжнародного авіасполучення.

Акція пройде за адресою: м. Київ, Михайлівська площа 2.

Додаткова інформація за тел: Тел.: (068) 3621290