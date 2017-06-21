Першим результатом роботи Координаційної ради при Житомирській ОДА є конкурс на гранти для громадських організацій

Першим результатом роботи Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Житомирській ОДА є старт конкурсу на гранти для громадських організацій.Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, з 1 липня цього року розпочнуть прийом документів на конкурс і підтримку ініціатив громадськості, на що з обласного бюджету виділено 1 млн грн.

За таке рішення сьогодні проголосувала Координаційна рада при ОДА під час свого першого засідання.

«Оголошення про прийом документів зі зразками для заповнення та умовами конкурсу буде опубліковане на сайті ОДА завтра, 22 червня. Сам прийом ініціатив від громадськості стартує з 1 липня та триватиме до 30 липня включно. Одна громадська організація зможе підготувати 1 проект та отримати на його реалізацію грант. Оптимальна сума гранту – до 100 тис. грн., проте розглядатимуться проекти і з іншими бюджетами», - зазначають в облдержадміністрації.

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Після завершення прийому документів Координаційна рада шляхом індивідуального оцінювання за критеріями визначить переможців. Крім того, громадські організації будуть запрошені до публічної презентації своїх ідей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич представив склад Координаційної ради при ОДА з питань сприяння у розвитку громадянського суспільства в області.

Представлення Координаційної ради відбулось у Центрі розвитку місцевого самоврядування.

Гундич привітав 35 представників, які увійшли до складу ради, та вручив їм іменні посвідчення.