Чорновіл пропонує не битися головою об стіну

Представник Партії регіонів, народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ констатує, що у Верховній Раді не набереться достатньої кількості голосів для внесення змін до Конституції щодо надання статусу державної російській мові.

Як повідомляє “Главред”,так він прокоментував рішення кримського парламенту звернутися до Президента, прем`єр-міністра і голови Верховної Ради з проханням ініціювати відповідний референдум.

«Референдум референдумом, а імплементація змін до Конституції вимагає вже на старті 300 підписів депутатів і 300 голосів під час голосування», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ. Тому він вважає, що «незалежно від того, хто як ставиться до російської мови, треба зосередитися на тому, що при цьому складі Верховної Ради внести такі зміни неможливо».

У той же час Т.ЧОРНОВІЛ вважає, що Верховній Раді необхідно виконати в повному обсязі хартію регіональних мов і мов національних меншин, а також ті положення Універсалу, в яких «окремо згадується російська мова».

«Треба зняти цю проблему, тому що це буде биття головою об стінку і не дасть свого результату», - зазначив народний депутат.