Ющенко збирається переграти Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий внести на розгляд парламенту весь пакет законопроектів, необхідних для вступу нашої держави до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, Президент не може допустити того, щоб через неучасть у СОТ знижувався рейтинг України на зовнішніх ринках. Президент «став на бік уряду і вносить сьогодні весь пакет законодавства, необхідний до вступу до СОТ, та визначає його як невідкладний», підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що цей пакет документів складається з 16 законопроектів, нагадавши при цьому, що три законопроекти щодо СОТ вже знаходяться на розгляді ВР.

Перший заступник глави Секретаріату Президента зауважив, що в разі ухвалення цього пакету у першому читанні до кінця тижня, а на наступному пленарному тижні в цілому, вже 27 жовтня на засіданні робочої групи можна буде закінчити процес формування звіту для вступу України до СОТ. Іншими словами це буде означати, що Україна зможе встигнути вступити до СОТ цього року, сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він спрогнозував, що значних негативних наслідків від вступу України до СОТ не буде. А.ЯЦЕНЮК пояснив, що «більшість негативних наслідків вже пройшли, тому що зміни до митного тарифу Україна внесла ще два роки тому».

Перший заступник глави Секретаріату Президента зауважив, що вступ України до СОТ вигідний великому бізнесу. Він нагадав, що Президент виступає за те, аби Україна не була постійним учасником антидемпінгових скандалів.

Відповідаючи на запитання журналістів, які сили в парламенті можуть підтримати цей пакет законопроектів, А.ЯЦЕНЮК нагадав, що раніше законопроекти щодо СОТ підтримували фракції «Наша Україна», БЮТ, окремі законопроекти підтримувала фракція СПУ.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, враховуючи зацікавленість великого бізнесу у вступі України до СОТ, представники фракції Партії регіонів також мають підтримати запропоновані законопроекти.

За його словами, якщо ВР не підтримає цей пакет законопроектів, Президент може внести його на розгляд парламенту ще раз. Якщо й наступного разу депутати не ухвалять цей пакет, то додатковим інструментом впливу будуть окремі переговори Президента з представниками антикризової коаліції, зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ повідомив, що на поточному пленарному тижні ВР не прийме всі 20 законопроектів, пов`язаних зі вступом України в Світову організацію торгівлі, і їх можна прийняти до грудня.

У свою чергу прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що в разі прискорення роботи над ухваленням законопроектів, необхідних для вступу в СОТ, Україна може приєднатися до цієї організації в січні-лютому 2007 р. Проте, за його словами, із 20 законопроектів, які необхідно прийняти для вступу України у СОТ, до парламенту передані всього три.