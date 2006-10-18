Фермера з гранатою повезли до Луценка

Правоохоронні органи поки не порушують кримінальну справу стосовно фермера з Миколаївської Сергія АРХИПОВА до з’ясування всіх обставин інциденту за його участю.

Як повідомили УНІАН співробітники МВС України, з С.АРХИПОВИМ зустрівся перший заступник міністра внутрішніх справ України Володимир ЄВДОКИМОВ. Вони домовилися з’ясувати обставини та причини, які підштовхнули С.АРХИПОВА на такий «надзвичайний крок».

У той же час, за словами співробітників МВС, протягом 10 днів правоохоронні органи мають з’ясувати та ідентифікувати голос людини, яка телефонувала сьогодні вранці на телефонні номери 01 та 02.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень у Києві, біля приміщення Генеральної прокуратури України, невідомий чоловік, погрожуючи гранатою, висував низку вимог, зокрема зустрічі з міністром внутрішніх справ України. Співробітникам правоохоронних органів вдалося мирним шляхом врегулювати цей інцидент. Виявилося, що це фермер С.АРХИПОВ з Миколаївської області, який у минулому році намагався спалити себе під стінами парламенту.

З фермером провів переговори перший заступник міністра внутрішніх справ України Володимир ЄВДОКИМОВ. В результаті чого фермер в супроводі правоохоронців пройшов до кабінету першого заступника генпрокурора Сергія ВИНОКУРОВА і передав свої вимоги. Після цього С.АРХИПОВ в супроводі заступника міністра поїхав до будівлі МВС.

За даними правоохоронних органів, сьогодні близько 9.30 С.АРХИПОВ зателефонував за номером 01 і повідомив, що йому потрібна зустріч з міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ по питанню неправомірних дій співробітників міліції в Миколаївській області щодо його земельної власності.

О 10.00 він вже зателефонував за номером 02 і повідомив, що залишив зелений пакет з вибухівкою на Київському залізничному вокзалі біля однієї з кас. Правоохоронцями це було перевірено, пакета знайдено не було.

Після цих дій С.АРХИПОВ поїхав на вул. Різницьку, на якій розташована будівля Генпрокуратури, де тримав у руці предмет, схожий на гранату, а також при собі, як виявилося, крім цього, мав якусь хімічну суміш.