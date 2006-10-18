Народний депутат, член політради партії “Народний Союз Наша Україна” Олександр ТРЕТЬЯКОВ переконаний, що Президент Віктор ЮЩЕНКО не піде з посади почесного голови НСНУ.

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН.

“Партія сприйме будь-яке рішення Президента. І яким би воно не було, ми його підтримаємо. Але я з упевненістю можу сказати, що ЮЩЕНКО не буде йти з посади почесного голови партії”, - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.

"Якщо Президент складе повноваження, що тоді робити губернаторам, головам державних адміністрацій різних рівнів? Якщо всі ці люди вийдуть із “Нашої України”, то від партії залишиться тільки реєстраційний номер у Міністерстві юстиції", - зауважив депутат.

“Я завжди виступав категорично проти тези, котру сьогодні нав`язують Президентові, про те, що він, мовляв, повинен бути рівновіддалений від усіх. Від кого Президент повинен бути рівновіддаленим? Від Майдану і від комуністів? Хіба це одне й те саме? У Президента, як у будь-якої людини, є серце, і воно завжди буде ближче до тієї або іншої політичної сили. Я упевнений, що серце Президента залишається з Майданом і з "Нашою Україною", - підкреслив О.ТРЕТЬЯКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА не виключив, що В.ЮЩЕНКО може скласти повноваження почесного голови партії «Народний Союз Наша Україна».