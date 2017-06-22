У Житомирі представили нового начальника управління освіти і науки облдержадміністрації
13:31, 22 червня 2017Політика
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Сьогодні заступник голови Житомирської облдержадміністрації Ярослав Лагута представив колективу управління освіти і науки нового керівника – Ларису Шевчук.
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«Перший свій робочий день на цій посаді Лариса Петрівна провела у відрядженні. Тому до роботи приступає з новими ідеями і досвідом. Сподіваюся, що з новим керівником нас чекають нові здобутки і звершення», – цитує Лагуту прес-служба ОДА.
Лагута побажав Ларисі Шевчук успіхів та порозуміння від колег, а колектив попросив підтримати нового керівника та працювати у команді.
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Як повідомлялося, Шевчук призначена на посаду начальника управління з 20 червня, а у перший робочий день переймала досвід з розвитку інклюзивного середовища у Запорізькій області.
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