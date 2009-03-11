Тимошенко домовилась з МВФ про бюджет: без жертв не обійдеться

Міжнародний валютний фонд (МВФ) і уряд України досягли розуміння того, що потрібно утримувати дефіцит бюджету на прийнятному рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу постійний представник МВФ в Україні Макс АЛЬЄР.

«Дефіцит бюджету – це один з блоків питань, які ми обговорювали з урядом. І врешті-решт обидві сторони знайшли розуміння того, що потрібно прийняти низку заходів, щоб утримати дефіцит бюджету на прийнятному, адекватному рівні», - зазначив він.

За словами М.АЛЬЄРА, зараз докладаються всі зусилля, щоб розробити такі заходи, які дали б змогу адаптуватися до змін у ситуації з фінансуванням, щоб це було якомога менше відчутно для бюджету та всіх сфер. «Це не означає, що обійдеться зовсім без жертв… Треба бути готовим до того, що буде важкий період. Обидві сторони докладають зусиль, щоб визначити заходи, які будуть якомога менш тяжкими для населення, і ми досягли серйозного прогресу у вирішенні цього питання», - зазначив він.

Водночас представник МВФ нічого більше не додав, посилаючись на конфіденційність процесу.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в розмірі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі та допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна отримала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У січні 2009 року в Україні працювала місія МВФ, яка мала ухвалити рішення про надання чи ненадання Україні другого траншу.

9 лютого керівник місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує впродовж найближчих тижнів повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною і, відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

3 березня Україна надіслала МВФ проект офіційного листа про наміри подальшої співпраці з фондом, яка є узгодженою позицією української влади, за підписами Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА.

У МВФ напередодні повідомили, що готові надати другий транш 16-мільярдного кредиту навіть у разі відчутно більшого дефіциту держбюджету. Але Україна повинна отримати додаткове фінансування для його покриття, наприклад, від Світового банку.