Голови адміністрацій від Нашої України мають піти у відставку

На сьогодні у Верховній Раді не зареєстровані заяви міністрів-«нашоукраїнців» про складання своїх повноважень і необхідність піти у відставку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів із посиланням на народного депутата від фракції Партії регіонів Олену ЛУКАШ.

«Якщо «Наша Україна» вирішила, що вона переходить в опозицію, то ми вважаємо, що опозиція - це антонім влади, і, відповідно, вони повинні ухвалити рішення. На сьогодні у Верховній Раді не зареєстровано заяв на ім`я голови Верховної Ради про складання міністрами своїх повноважень і необхідність піти у відставку», – сказала О.ЛУКАШ.

Разом із тим, депутат вважає, що у разі переходу в опозицію «Наша Україна» повинна також відкликати голів адміністрацій. «Коли ми говоримо про людей, які йдуть із влади, то починати треба не з міністрів, а з голів адміністрацій, які представляють «Нашу Україну». Саме вони повинні почати перехід в опозицію – хай залишать свої пости і дадуть можливість людям нормально працювати», - заявила О.ЛУКАШ.

«Воля 226 голосів у парламенті визначить долю міністрів – представників “Нашої України”, незалежно від того, напишуть вони заяви про відставку чи ні. Так ситуація виглядає юридично, а питання про політичний аспект краще переадресувати «Нашій Україні». У коаліційній угоді антикризової коаліції записано, що наші двері відкриті для всіх. Вести ці багатомісячні переговори ми не втомилися, лише б це було недаремно», - наголосила О.ЛУКАШ.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня лідер парламентської фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив із трибуни Верховної Ради, що «Наша Україна» переходить в опозицію.

Він поінформував народних депутатів про те, що 5 жовтня на своєму засіданні фракція «Наша Україна» ухвалила рішення про перехід в опозицію. Він зазначив, що таке рішення ухвалене всіма шістьма партіями, які входять до блоку, і політрадою блоку «Наша Україна».

«Наша Україна» - в опозиції, наші міністри залишають уряд», - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.