Литвин розказав, за що Україна має дякувати Москві

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що Україні не варто боятися брати кредит у Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, коментуючи інформацію російської сторони про те, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася з відповідним проханням до РФ.

В.ЛИТВИН зазначив, що Україні також не варто боятися якихось політичних розмов із цього приводу.

Спікер зазначив, що прозорими мають бути відсотки, під які береться кредит.

«Я переконаний, що тут немає нічого поганого, більш того, треба дякувати (Росії)», - зазначив він.

За словами В.ЛИТВИНА, на сьогоднішній день Україні потрібно мати кредити на суму близько 50 млрд. грн. Голова ВР зазначив, що це не така велика сума, якщо перевести її в інші валюти за нинішнім курсом.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО офіційно запитала у Росії кредит обсягом 5 мільярдів доларів. Про це повідомив 10 березня на брифінгу віце-прем`єр-міністр – міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН.

Виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ зазначив, що російський кредит у розмірі 5 млрд. дол. - у разі підписання відповідної угоди між Україною і Росією - планується направити на оплату за природний газ, який НАК «Нафтогаз України» купує у «Газпрому».