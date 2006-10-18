Янукович вручив суддям урядові нагороди

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ привітав суддів та працівників секретаріату Конституційного Суду з нагоди 10-річчя запровадження конституційного судочинства в Україні та вручив їм урядові нагороди – Почесні грамоти Кабінету Міністрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, «у своєму привітанні глава уряду відзначив вагому роль Конституційного Суду у становленні української державності та розбудові судової системи, наголосивши, що останнє десятиліття було роками формування конституційної системи».

„Уряд добре розуміє, що співпраця з Конституційним Судом сприятиме становленню ефективної системи влади”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ і запевнив, що Кабінет Міністрів завжди з увагою буде ставитись до потреб Конституційного Суду.